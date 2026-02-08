A Marassi vince il Napoli fra le proteste, Il Secolo XIX: "Var al 95', Genoa punito ancora"
"Var al 95', Genoa punito ancora". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Un ottimo Genoa viene sconfitto al "Ferraris" dal Napoli. Come a Roma contro la Lazio, decisivo un calcio di rigore concesso dal VAR nei minuti di recupero. Dal dischetto si è presentato Hojlund che ha portato i tre punti alla squadra di Antonio Conte.
