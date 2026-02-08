McTominay si ferma, Juan Jesus espulso, il Corriere Mezzogiorno: "Ma il Napoli vince lo stesso"

Al Ferraris va in scena una sfida interminabile e ricca di colpi di scena, che si chiude con il successo del Napoli per 3-2 sul Genoa. Una vittoria di grande spessore per gli azzurri, capaci di reagire immediatamente allo svantaggio iniziale arrivato dopo pochi minuti con il penalty realizzato da Malinovskyi, ribaltando il risultato già nella prima frazione grazie ai gol di Hojlund e McTominay.

Nel secondo tempo, però, la gara si complica: Conte è costretto a rinunciare allo scozzese per un problema fisico, il Genoa trova il pari al 57’ con Colombo e al 76’ il Napoli rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Juan Jesus, punito con il secondo cartellino giallo. I rossoblù spingono alla ricerca del colpo decisivo, ma nei minuti di recupero emerge ancora una volta Vergara, che conquista un calcio di rigore dopo un contatto con Cornet. Dal dischetto Hojlund è glaciale e firma il definitivo 3-2.

Queste le parole di Conte al termine del match: “I ragazzi si sono comportati da squadra vera. Il vento oggi tirava forte contro, ma siamo rimasti in piedi e abbiamo trovato sempre le soluzioni giuste, anche dalla panchina. Dispiace per Jesus: stavo per sostituirlo con Oliveira. Per quanto riguarda Gilmour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. A livello muscolare ha smaltito ciò che aveva dalla Nazionale, ora c’è un problema alla schiena che i medici stanno cercando di risolvere. Non dimentichiamo che mancava Di Lorenzo: non solo per la qualità, ma per personalità e carisma. La risposta della squadra oggi è stata grande anche sotto questo aspetto Penso che stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario, che viene sottovalutato. Noi alleniamo, ma poi sono i calciatori ad andare in campo e a fare la differenza. Se i calciatori non ci sono, diventa difficile fare risultato e portare a casa la pagnotta".