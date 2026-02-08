"Lazio tra Juve, Coppa e voglia di sogni". Così il Corriere di Roma in prima pagina

Va in scena questa sera alle 20:45 il big match della 24ª giornata in cui la Lazio scenderà nel terreno di gioco dell’Allianz Stadium per affrontare la Juventus. Una gara particolarmente complicata per la squadra di Maurizio Sarri, ancora alle prese con la contestazione della tifoseria e con il tifo organizzato che ha annunciato una nuova diserzione dell’Olimpico per il match contro l’Atalanta.

Sarri però non dovrà farsi deconcentrare dai rumori esterni ed pronto a far ritorno a Torino andando a caccia del secondo successo di fila dopo quello della scorsa settimana contro il Genoa. Con Pellegrini e Lazzari out per infortunio, è pronto a tornare titolare dopo oltre 2 mes Nuno Tavares, così come Romagnoli al centro della difesa dopo i recenti fatti di mercato. Davanti l’unico certo di un posto sembra essere Maldini, con Isaksen - in vantaggio su Cancellieri - e un ballottaggio testa a testa tra Pedro e Ratkov.

Intanto il tecnico toscano ha parlato così in conferenza stampa riguardo le parole di Fabiani: “Dice che non ci siamo indeboliti? enso che quella di prima era una squadra più pronta, questa è una squadra che deve crescere. Solo Taylor deve ritrovare condizione e adattarsi al campionato, che magari non è il più qualitativo ma tra i più difficili. Futuro? Io ho un contratto in essere, se non ci sono cose particolari che non fanno cambiare una delle due parti si va avanti. Io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e questa cosa al momento non la possiamo fare. Questa squadra sta affrontando enormi difficoltà da inizio anno, ci possono dire che siamo scarsi, ma non possono dirci che non abbiamo provato".