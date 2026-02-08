Italiano oggi al test contro il Parma. Il Corriere di Bologna in apertura: "Obiettivo rilancio"
Il derby emiliano per rialzare la testa dal periodo di crisi nera in termini di risultati. Nel lunch match delle 12:30 della 24ª giornata di Serie A il Dell’Ara diventa il teatro della sfida tra i padroni di casa del Bologna ed il Parma. Come detto per i rossoblù il periodo è pessimo, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno fatto sprofondare Vincenzo Italiano ed i suoi al decimo posto in classifica, lontanissimo ormai dalle zone nobili di classifica.
Non se la passa troppo meglio il Parma, reduce da due ko di fila molto pesanti contro Atalanta e Juventus, subendo in entrambi i casi quattro gol dalla rispettiva avversaria.
La formazione di Carlos Cuesta, inoltre, dovrà essere ancor più forte delle statistiche, che parlando di una formazione ducale che non esca dal capoluogo emiliano con i tre punti addirittura dal dicembre del 2012, oltre 14 anni.
