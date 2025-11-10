Azzurri inguardabili crollano a Bologna, Il Mattino in prima pagina: "Napoli, questi fantasmi"

"Napoli, questi fantasmi" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulla debacle degli Azzurri di Antonio Conte nella sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Dallinga e Lucumi lanciano i rossoblù e affossano i partenopei, scivolati al terzo posto con il Milan e scavalcati da Inter e Roma.

"La squadra dello scudetto è rimasta nelle fotografie del 23 maggio, il giorno del trionfo. In campo vanno le loro confuse e fiacche controfigure" sottolinea il quotidiano in prima. Dopo i pareggi con Como e Eintracht è arrivata la sconfitta di Bologna, la quinta stagionale.

Duro Conte dopo la sconfitta. Il tecnico azzurro aveva difeso il Napoli dopo le due deludenti partite al Maradona ma ieri lo ha attaccato: "Non voglio accompagnare il morto".