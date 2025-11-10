La Fiorentina prende un punto a Genova e il Corriere Fiorentino titola: "Piccoli passi"

"Piccoli passi" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere Fiorentino oggi in edicola, in merito al pareggio a Marassi con il Genoa da parte della Fiorentina di Vanoli. Si può vedere il bicchiere mezzo vuoto e quindi recriminare per due punti persi e per un calcio non esattamente godibile, o adeguarsi al momento e allora prendere un pareggio in trasferta in uno scontro diretto come un (piccolissimo) passo avanti, si legge sul quotidiano. La Fiorentina è destinata a soffrire sempre e contro qualsiasi avversario e che, per tirarsi su dall’ultimo posto, avrà da sudare parecchio.

E quindi, se come aveva chiesto Vanoli si accetta e si capisce la realtà di partire così, se ne vedranno parecchie e un punto, tutto sommato, si può anche accogliere senza far drammi. Se poi il nuovo allenatore troverà la chiave per far uscire i fantasmi dalla testa dei suoi allora sì, che si potrà pensare e pretendere altro. Per il momento, con la Juventus all’orizzonte e un’utilissima sosta nel mezzo, tocca prendere quel che viene.