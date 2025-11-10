Il Bologna batte il Napoli e va a -3 dal primo posto, Corriere di Bologna: "I campioni di Italiano"

"I campioni di Italiano" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Caroselli per le strade della città dopo la vittoria del Bologna sul Napoli. Due a zero targato Dallinga e Lucumi, decimo risultato utile di fila per i rossoblù che sono a -3 dalla vetta. Il tecnico Vincenzo Italiano sta costruendo un nuovo capolavoro.

Vincenzo Italiano esulta al fischio finale, fa festa per un Bologna d'autore, ma le condizioni non sono ancora perfette e per l'ultima volta la conferenza tocca al vice Niccolini. Che sottolinea: "Questa vittoria nasce anche dallo o-o con il Brann, c'era rimasta rabbia dentro. Godiamoci il momento ma pensiamo a una partita per volta". E Cambiaghi torna in Nazionale per sostituire l'infortunato Kean.

Skorupski va k.o. Pessina: debutto, record e lacrime. Gli infortuni di Skorupski, in avvio, e di Ravaglia hanno portato al debutto di Massimo Pessina, classe 2007. Il più giovane esordiente di sempre tra i pali per il Bologna ha chiuso senza subire gol e poi ha pianto per l'emozione a fine gara, celebrato sotto la curva rossoblù.