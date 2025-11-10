L'Inter segue la scia della Roma, il Corriere della Sera: "Lassù si sta proprio bene"

L'Inter segue la scia della Roma e non perde l'occasione di restarle accanto, si legge sul Corriere della Sera, lassù in vetta alla classifica. Adesso è un’altra storia, perché il ko del Napoli e i pari di Milan e Juve hanno cambiato il panorama. E il derby dopo la sosta, domenica 23 in casa nerazzurra, assume ancora più valore. La vittoria sulla Lazio, che meno di sei mesi fa qui pareggiava 2-2 scucendo di fatto lo scudetto dal petto degli interisti, ha il valore simbolico della rivincita ma anche quello più concreto dell’accelerata giusta al momento giusto e con gli uomini giusti, Lautaro e Bonny: il marchio di fabbrica del capitano e del nuovo che avanza, e che deve fare la differenza.

Perché se cambia la stagione è giusto indossare la corazza spessa di chi vuole vincere lo scudetto. Il successo sulla Lazio, che Sarri ha reso una squadra capace di assorbire gli urti senza perdere lucidità ed era imbattuta da sei gare, per Chivu è la conferma soprattutto di due aspetti, uno legato all’altro: la strada della pressione alta, per quanto dispendiosa, è quella giusta.