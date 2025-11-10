Corsa scudetto, Il Messaggero: “La Roma ritrova la vetta ma l’Inter non la lascia sola”
“La Roma ritrova la vetta ma l’Inter non la lascia sola” è il titolo che si può leggere nelle prime pagine de Il Messaggero sulle vittorie di Inter e Roma rispettivamente contro Lazio e Udinese. Pellegrini su rigore e Celik stendono l’Udinese, giallorossi primi nonostante i troppi infortuni in attacco: ko anche Dovbyk dopo 42’. La squadra mostra carattere e vince superando tutte le difficoltà. A San Siro si interrompe la serie positiva dei biancocelesti: la squadra di Chivu si dimostra nettamente superiore, i gol di Lautaro e Bonny valgono il primo posto.
