Carica Pisilli. Il Romanista in prima pagina: "Firmerei per il Mondiale e la Champions con la Roma"

Il Romanista in prima pagina dedica ampio spazio a Niccolò Pisilli, scelto dal Ct Gattuso per i play-off che coinvolgeranno l'Italia e che potrebbero portare gli azzurri al Mondiale. Il centrocampista ha suonato la carica in vista del prossimo impegno, che domani vedrà la Nazionale italiana affrontare l'Irlanda del Nord nella semifinale: in caso di successo, in finale l'Italia affronterà una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Pisilli non ha nascosto le proprie ambizioni, visto che chiaramente punta alla qualificazione alla Coppa del Mondo. Un sogno per il classe 2004, che già qualche mese fa aveva ricevuto la prima chiamata della Nazionale maggiore. Non solo l'Italia ma anche la Roma nella testa del giovane centrocampista, che spera di poter trascinare i giallorossi fino alla qualificazione in Champions League: un doppio obiettivo che, prima di tutto, passa dalla gara prevista domani a Bergamo.

In primo piano anche il rendimento di alcuni giocatori romanisti, con Soulé e Pellegrini che guidano la classifica dei giocatori con le maggiori partecipazioni ai gol: ben 13 per l'attaccante e 10 per il centrocampista, seguiti da Malen a quota 8 ma in poco meno di tre mesi. La buona notizia è anche il rientro in gruppo di Soulé, una notizia che fa ben sperare il tecnico Gian Piero Gasperini.