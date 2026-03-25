Italia, missione Mondiale. Il Gazzettino in apertura: "Tonali e Bastoni ultimi rebus"

"Missione Mondiale. Tonali e Bastoni gli ultimi rebus di Gattuso". Titola così in prima pagina Il Gazzettino, che si concentra sulla semifinale play-off Mondiale che attende l'Italia. Gli azzurri infatti domani sera sfideranno l'Irlanda del Nord a Bergamo, in una gara da dentro o fuori che vale come primo step nella rincorsa alla Coppa del Mondo. L'Italia vorrà evitare assolutamente la terza eliminazione consecutiva, che rappresenterebbe una delusione troppo grande da mandare giù.

Tanta la carica attorno al gruppo del Ct Gennaro Gattuso, che sembra dover risolvere soltanto due dubbi in vista della partita di domani. Tonali e Bastoni ieri hanno svolto il lavoro atletico con gli altri compagni, proseguendo poi il programma di recupero con alcuni giocatori aggregati con qualche problema fisico in più. La loro presenza in campo quindi è da valutare e chiaramente il Ct non vorrà prendersi alcun rischio. Da gestire anche Politano, che tuttavia non sembrerebbe avere problemi particolari.

Con ogni probabilità, il commissario tecnico al termine della rifinitura odierna deciderà la formazione da mandare in campo contro i nordirlandesi. L'ipotesi più accreditata è quella del 3-5-2, con Bastoni che in caso di forfait potrebbe essere sostituito da Gatti o Buongiorno. In mezzo al campo, dove ci saranno pure Locatelli e Barella, qualora Tonali non dovesse farcela a prendere il suo posto sarà uno tra Cristante, Pisilli o Frattesi.