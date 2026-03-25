Calafiori punta il Mondiale con l'Italia. Leggo in apertura: "L'ho sognato, siamo pronti"

L'edizione romana del quotidano Leggo in prima pagina mette in risalto la semifinale play-off Mondiale, che coinvolgerà anche l'Italia. Gli azzurri infatti domani a Bergamo affronteranno l'Irlanda del Nord, avversaria nel primo step verso la Coppa del Mondo. Un obiettivo coltivato anche da Riccardo Calafiori, che senza mezzi termini ha caricato la gara contro i nordirlandesi, non nascondendo ovviamente l'ambizione di poter giocare il Mondiale con l'Italia.

Gli azzurri a giudizio del difensore sono pronti per passare il turno e sfidare una tra Galles o Bosnia-Erzegovina, che rappresenterebbero l'ultimo ostacolo verso il torneo. Calafiori è pronto a dare una mano fin dal primo minuto, visto che domani rientrerà tra i titolari scelti da Gattuso. Il calciatore dell'Arsenal infatti agirà nella linea difensiva a tre, completata dal romanista Mancini e da uno tra Bastoni, Gatti o Buongiorno come centrale.

ROMA - In primo piano anche la Roma, che pensa già al riscatto di Malen. I giallorossi infatti sono convinti dell'acquisto dell'attaccante, che in tre mesi ha fatto la differenza per i capitolini. Ben 25 i milioni da versare all'Aston Villa, che si sommano ai 2 già pagati per il prestito. Non escluso l'obbligo di riscatto di Malen, che potrebbe scattare con la qualificazione alla Champions o all'Europa League oppure con il raggiungimento del 50% delle presenze.