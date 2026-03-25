Roma, tentazione Brandt: il tedesco andrà in scadenza a giugno ed è tentato dal Gasp

E se la Roma ricomponesse la coppia gol del Borussia Dortmund? E’ un bell’interrogativo che stuzzica molto il club della Capitale in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha deciso di muoversi con largo anticipo sul mercato, specialmente se il diretto interessato andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Si tratta di Julian Brandt, attaccante della formazione giallonera della Ruhr ma che fra poco più di tre mesi sarà svincolato. Come sempre capita per chi poi sarà libero da ogni vincolo, i mesi di marzo e aprile diventano decisivi per chiudere questo tipo di operazioni.

Sono quattro le stagioni trascorse in Germania dai due giocatori. E se l’olandese è arrivato a gennaio a vestire la maglia giallorossa, quella del calciatore tedesco resta più che un’ipotesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il trequartista sarebbe tentato da Gasperini e ciò potrebbe aprire più di una possibilità di mercato in vista della sessione estiva di trattative.

Inutile sottolineare la qualità del classe 1996 di Brema. Nell’ultima stagione al Borussia infatti è stato impiegato in 34 occasioni fra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League raggiungendo già la doppia cifra con 10 reti segnate a cui vanno aggiunti anche tre assist.