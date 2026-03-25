Italia, Mondiale nelle mani di Pio. Il Mattino in prima pagina: "Occhi sul bomber di Castellamare"

"Italia, il Mondiale nelle mani di Pio". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sulla Nazionale dando molto spazio al giovane centravanti. Esposito infatti sarà una delle risorse in mano al Ct Gennaro Gattuso in questa volata verso la Coppa del Mondo, che passerà prima di tutto dalla sfida in programma domani a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Un incontro fondamentale, che metterà in palio un posto per la finalissima contro Galles o Bosnia-Erzegovina.

Le aspettative sono parecchie anche verso il centravanti di Castellamare di Stabia, che proverà a dare un contributo per trascinare l'Italia al Mondiale. Pio si sta giocando una maglia da titolare in vista della gara di domani, dove Gattuso dovrebbe confermare il 3-5-2. Alla vigilia sembrerebbe favorita la coppia Kean-Retegui ma Esposito se la giocherà fino all'ultimo e, in caso di panchina, sarà chiaramente pronto a subentrare per dare un aiuto a gara in corso.

5 le presenze in azzurro per Pio, che ha già firmato tre reti con l'Italia. Castellamare rappresentata anche da Gigio Donnarumma, che difenderà i pali della porta azzurra. In difesa spazio per Mancini e Calafiori con Bastoni centrale o uno tra Gatti e Buongiorno. In cabina di regia Locatelli, con Barella e Tonali a supporto mentre sulle corsie dovrebbero agire Palestra, in ballottaggio con Politano, e Dimarco.