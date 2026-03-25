L'Italia sfida l'Irlanda del Nord, Il Tempo apre con le parole di Pisilli: "Emozione azzurra"
Il nome di Niccolò Pisilli compare oggi anche sulla prima pagina de Il Tempo, che propone nel taglio alto le parole del giovane centrocampista della Roma convocato da Gennaro Gattuso per il cruciale appuntamento dei playoff che vedranno l'Italia in campo con l'obiettivo di centrare la qualificazione al prossimo Mondiale: "Italia allo scontro diretto. Pisilli: 'Emozione azzurra'. Domani l'Irlanda del Nord", il virgolettato proposto oggi nel taglio alto.
La lista dei convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
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