Champions League, La Repubblica in prima pagina: "L'Inter va, l'Atalanta fa il colpo"

La Champions League alla fine regala due vittorie alle italiane. "L'Inter va, l'Atalanta fa il colpo", il riassunto proposto in taglio alto e in prima pagina da La Repubblica, in edicola oggi: i nerazzurri di Chivu evitano il passo falso con il Kairat Almaty grazie al centro decisivo di Carlos Augusto dopo il gol in apertura di capitan Lautaro Martinez, piegando 2-1 i kazaki a San Siro.

La Dea, invece, si supera al Velodrome di Marsiglia e allo scadere dei tempi regolamentari trova una prodezza di Samardzic a incastrarsi in porta per l'1-0 vincente di Ivan Juric, rilanciato in classifica di Champions League. Terza sconfitta invece nel cammino europeo di questa stagione per Roberto De Zerbi e il suo OM, che hanno masticato amaro per la dinamica che ha portato alla rete del trequartista serbo dei bergamaschi.