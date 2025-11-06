Lautaro e Carlos Augusto piegano il Kairat, QS in prima pagina: "L'Inter sorride dalla vetta"

L'Inter fa 4 su 4 in Champions League, ma con che sofferenza. Ci vogliono Lautaro Martinez e Carlos Augusto, con un gol per tempo ciascuno, a sancire la vittoria dei nerazzurri per 2-1 sul modesto Kairat Almaty e benedire i meneghini in una posizione invitante in termini di classifica dopo 4 partite: "L'Inter sorride dalla vetta", titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo. Infatti, i ragazzi di Chivu risultano alle sole spalle di Bayern Monaco e Arsenal per la sola differenza reti.

Sul fatto che l'Inter possa aver sottovalutato l'avversario, ad ogni modo, il tecnico Cristian Chivu ha voluto fare mea culpa nel post-partita: "Il responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe, non sono riuscito a motivare l'importanza della gara, magari qualcuno l'ha sottovalutata. Anche se non credo più di tanto, da giocatore ho sperimentato questo tipo di partite, giocare ogni 3 giorni nonostante qualche cambio è sempre difficile. L'avversario sulla carta, e ripeto solo sulla carta, sembra inferiore. Mi prendo la responsabilità, perché serviva tanto in più per fare una prestazione che ci avrebbe permesso".

Un commento su Lautaro, che si è sbloccato: "Un giocatore non credo si permetterà mai di chiedermi di giocare. Sono stato io ad avere questa idea di farlo giocare 45 minuti, perché so per un attaccante quanto sia importante uscire da questa problematica sua, che non è una problematica. Ha fatto gol e siamo tutti contenti, ma sono più contento di quella scivolata che ha fatto in chiusura".