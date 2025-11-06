Torino, La Stampa e il messaggio di Adams: "Nel derby con la Juve regalo ai tifosi"

"Nel derby regalo ai tifosi", la promessa fatta da Ché Adams e riportata in prima pagina da La Stampa: l'attaccante del Torino vuole rompere il tabù di vittorie che ruotano storicamente attorno ai granata nella storica stracittadina contro la Juventus, attesa al varco nella prossima giornata di Serie A. "Ho fiducia nel mio Toro, conosco il clima dei derby", racconta nell'intervista rilasciata al quotidiano piemontese.

Su come si trovi con Baroni come allenatore invece, Adams spiega: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati, tutta la squadra lo sostiene: crediamo in lui", la risposta che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni varie. Stavolta i granata proveranno a invertire il trend negativo del derby e ad approfittare del nuovo assestamento in panchina della Vecchia Signora, scottata dall'epilogo con Igor Tudor e ora trainata da Luciano Spalletti.