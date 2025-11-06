Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Conte, operazione tranquillità. Il Mattino apre: "Ma dobbiamo tornare al gol"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

C'è sempre il Napoli tra i temi caldi nella prima pagina de Il Mattino e quella odierna non fa eccezione. Il titolo è sulle dichiarazioni del tecnico azzurro, a seguito dello 0-0 contro l'Eintracht in Champions che va ad aggiungersi a quello contro il Como nell'ultimo turno di campionato: "Conte, operazione tranquillità. Ma dobbiamo tornare al gol".

Dopo il grande successo per 3-1 contro l'Inter, al termina di una partita caratterizzata anche dall'infortunio di un totem come De Bruyne, il Napoli ha segnato appena 1 gol nelle successive 3 partite. Il periodo è sicuramente caldo, anche per delle polemiche fuori dal campo riguardo a questioni arbitrali. Conte predica calma, ma vuole ritrovare al più presto la migliore versione della sua squadra.

