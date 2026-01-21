Champions, serata amara. Il Gazzettino: "L'Inter cade ancora. Napoli, solo pari"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Gazzettino. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri sera sono scese in campo due delle quattro squadre impegnate in Champions League. Di seguito il titolo proposto in taglio alto: "Troppo Arsenal, l'Inter cade ancora. Napoli, solo pari a Copenaghen".
I nerazzurri vengono battuti dai Gunners per 1-3 a San Siro: terza sconfitta di fila in Champions dopo quelle contro Atletico Madrid e Liverpool, ora la strada per la qualificazione diretta agli ottavi è decisamente in salita. Lo stesso dicasi per i partenopei, ma in chiave playoff dopo l'1-1 in terra danese.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
