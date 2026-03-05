"Rimpianto biancoceleste". La prima pagina di Leggo dopo il 2-2 tra Lazio e Atalanta

Amarezza in casa Lazio dopo il triplice fischio della semifinale d'andata di Coppa Italia. All'Olimpico i biancocelesti si portano avanti prima con Dele-Bashiru e poi con Dia, ma subiscono per due volte la rimonta dell'Atalanta e chiudono il primo atto sul 2-2 che rinvia al ritorno il discorso qualificazione: "Rimpianto biancoceleste - scrive oggi Leggo al centro della sua prima pagina -. Coppa Italia, la Lazio scappa due volte. L'Atalanta non molla: 2-2".

"A livello di prestazione dobbiamo capire che abbiamo giocato alla pari con una squadra forte, l'unica italiana negli ottavi di Champions - le parole pronunciate ieri dal tecnico bianconceleste Sarri in conferenza stampa -. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti giocando poi alla pari. Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta. Per il risultato è chiaro che rimanga un pizzico di rammarico, se abbiamo una colpa è stato arretrare di 30 metri ogni volta che siamo andati in vantaggio. Teniamo molto meglio la linea quando siamo più alti, i centrocampisti si sono tutti schiacciati e abbiamo lasciato questa palla dietro. Questa è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto e non è mancata anche la qualità stasera. Chiaramente tra destra e sinistra abbiamo giocato in maniera estremamente diversa, ma ha ripagato visto il gol di Dele".