Roma e Gasp. Il Secolo XIX sul Genoa: "Un decennio di doppio tabù per il Grifo"

Il Secolo XIX nella propria sezione sportiva dedica spazio anche al Genoa, che domenica pomeriggio sarà ospite della Roma in un nuovo turno di campionato. Sfida al passato per Daniele De Rossi, che incontrerà la sua ex squadra, ma il confronto sarà di rilievo anche per lo stesso Grifone, che ritroverà come avversario Gian Piero Gasperini. Un doppio tabù da sfatare per il Genoa che dal 2016, anno in cui Gasp lasciò i rossoblu, ha battuto una solta volta una squadra guidata dal tecnico piemontese.

Il precedente risale al dicembre 2018, quando il Genoa di Prandelli si impose per 3-1 sull'Atalanta di Gasperini. Il resto è tutto un dominio di Gasp, che tra Atalanta e Roma ha conquistato la bellezza di 12 vittorie e 4 pareggi. Il tabù però riguarda la stessa Roma, che nell'ultimo decennio è stata sconfitta una sola volta dal Genoa: l'ultima gioia rossoblu infatti è datata 28 settembre 2023 quando il Grifone, sotto la guida di Gilardino, vinse per 4-1 al Ferraris contro la Roma di José Mourinho.

Una tendenza da invertire per il Genoa, che domenica avrà di fronte una Roma lanciata alla conquista della Champions League e reduce da quattro risultati utili consecutivi. Il Grifone però vorrà rifarsi dopo il ko subito contro l'Inter, specialmente di fronte al proprio pubblico che nell'ultima sfida casalinga ha esultato: i liguri infatti hanno battuto 3-0 il Torino qualche settimana fa, raccogliendo tre punti pesantissimi in ottica salvezza.