Sabato arriva il Como. L'Unione Sarda sul Cagliari: "Caprile vuole richiudere la porta"

L'Unione Sarda oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e al Cagliari, atteso da un match casalingo nel prossimo fine settimana. I rossoblu infatti sabato pomeriggio torneranno all'Unipol Domus, dove dalle 15 se la vedranno contro il Como. Una sfida importante per la formazione di Fabio Pisacane, che cercherà un nuovo risultato positivo dopo i pareggi conquistati contro Lazio e Parma.

Il Cagliari mantiene il margine di sei lunghezze rispetto alla zona retrocessione ma è a secco di vittorie da quattro turni, visto che l'ultimo successo risale al 31 gennaio, quando i sardi si imposero per 4-0 sul Verona proprio in casa. La gara contro il Como, reduce da due vittorie di fila contro Juventus e Lecce, rappresenta un nuovo banco di prova per i rossoblu, chiamati a fare un passo in avanti decisivo in ottica salvezza.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di tenere la porta inviolata, proprio come avvenuto nell'ultimo match casalingo contro la Lazio finito sul punteggio di 0-0. Nelle ultime quattro gare Caprile è riuscito a portare a casa ben tre clean sheet, visto che ha blindato la porta sia contro il Verona sia contro la Juventus, battuta per 1-0 dai sardi. Uno stimolo ulteriore arriverà proprio contro i lariani, che in settimana sono stati impegnati anche nella seminale di Coppa Italia giocata contro l'Inter e finita sul punteggio di 0-0.