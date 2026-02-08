Cuore granata a Firenze. Il Corriere di Torino: "Il 2-2 arriva al 94' grazie a Maripan"

Seri ha giocato il Torino nell’anticipo del sabato sera pareggiato al Franchi per 2-2 contro la Fiorentina. I granata vanno in vantaggio intorno alla metà della prima frazione sfruttando la dormita della difesa viola, con Dodo e Fagioli che non si intendono su un taglio di Casadei, libero di colpire indisturbato di testa sull’assist di Ilkhan. Nella ripresa, però, prima Solomon e poi Kean ci mettono appena cinque minuti a ribaltare la squadra di Baroni, che trova il pari definitivo in pieno recupero grazie al colpo di testa di Maripan.

In casa Juventus è stato anche il grande giorno del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Il fuoriclasse turco ha prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2030, vedendo il suo stipendio più che triplicare che lo ha portato ad essere il secondo giocatore più pagato di tutta la rosa alle spalle del solo Vlahovic. “Voglio ringraziare John Elkann e Comolli per il rinnovo di contratto”, le prime parole del giocatore, che ha poi aggiunto: “Sono molto felice per il rinnovo di contratto, che mi consente di rimanere insieme a voi, in famiglia e faremo delle belle cose insieme. Io amo la Juventus, da quando sono qui sono convinto che faremo grandi cose insieme. Sono sempre sicuro che dietro di me ci sono i miei tifosi e la mia famiglia. Grazie mille. Fino alla fine”.

Del rinnovo di Yildiz ha parlato anche Spalletti: “È un giorno importante per il futuro della Juventus, è significativo di quelle che sono le intenzioni di questo club. È bellissimo pensare di avere dentro la squadra Kenan per più anni possibile. Il mio rinnovo? econdo me è giusto non mettere pressione alla cosa. La società deve avere il tempo di fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan, se mi riuscirà di dimostrarlo come lui, allora sarà una cosa possibile”.