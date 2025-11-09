Da 0-2 a 2-2, l'apertura della Gazzetta di Parma: "Un grande Parma rimonta il Milan"
Il Parma conquista un ottimo punto contro il Milan. Un pareggio che dà speranza, che fa morale. Dopo essere stato sotto per 2-0 il team di Cuesta ha rimontato con Benabé e Del Prato per il 2-2 finale. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Un grande Parma rimonta il Milan".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
