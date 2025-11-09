Torino, Baroni fa un regalo ai suoi dopo il derby: la squadra avrà tre giorni di riposo

Un derby così meritava un premio. Coraggioso, vivace e con il rimpianto di un colpo grosso solo sfiorato da Adams nel cuore del secondo tempo. Il Torino ha mostrato carattere e organizzazione, guadagnandosi l’applauso dei suoi tifosi e la gratificazione del tecnico Marco Baroni, che ieri era squalificato e ha seguito la gara contro la Juventus con grande partecipazione dalle tribune assieme al ds Vagnati, affidando la panchina al suo vice Leonardo Colucci.

Appena terminata la gara, Baroni non ha perso tempo e si è precipitato negli spogliatoi per ringraziare e complimentarsi con la squadra. Poi, la sorpresa. Davanti al gruppo, scrive La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha annunciato un premio meritato: tre giorni di riposo per tutti, un piccolo segnale di fiducia e riconoscenza dopo un periodo di lavoro intenso.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì al Filadelfia, dove il Torino tornerà a prepararsi in vista dei prossimi impegni. Un gesto, quello di Baroni, che testimonia il clima di compattezza e motivazione che si respira nello spogliatoio granata. Dopo la pausa il Torino sarà impegnato in casa dove arriverà il Como di Cesc Fabregas.