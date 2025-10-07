Da Napoli e Roma fino a Milan, Inter e Juve. Il Corriere della Sera: "Scudetto, dammi il cinque"

"Scudetto, dammi il cinque". È questo il titolo scelto oggi dal Corriere della Sera per aprire la sua prima pagina sportiva. Il quotidiano generalista si concentra sulla lotta al titolo che per ora vede cinque squadre in corsa racchiuse in appena tre punti: in vetta ci sono Napoli e Roma appaiate a quota 15, seguite dal Milan e 13 e da Inter e Juventus, che inseguono invece a 12. Il Corsera dedica un paragrafo a tutte le squadre coinvolte:

Napoli - Più qualità ma dietro si balla. Conte, il doppio impegno è un percorso completo

Roma - gasperini, sfida senza limiti nel segno della continuità: ma per sognare servono i gol

Milan - Solidità, testa e Modric: la missione di Allegri è ritrovare il vero Leao

Inter - Chivu, nuova filosofia aggressiva e verticale: la verità dopo la sosta

Juventus - La ricerca dell'equilibrio e il vizio del pareggio: Igor a caccia di idee