Carnevale: "Con Gasperini la Roma sta cambiando la geografia del calcio"

Doppio ex di Napoli e Roma, Andrea Carnevale ha parlato delle due squadre, al comando della Serie A, a La Gazzetta dello Sport:

"Dal giorno in cui è stato annunciato Gasperini sulla panchina giallorossa ho pensato che stava per cambiare seriamente la geografia del calcio e al fianco del Napoli potesse starci la Roma. Non so fino a quando e fino a che punto, ma so che un allenatore del genere ti camb ia la vita. E so per certo, invece, che Conte resisterà sino all'ultima giornata, come insegna il suo passato".

Sui giocatori che lo hanno colpito

"Sono stordito da Modric e da De Bruyne, che rappresentano il calcio. Uomini con una intelligenza superiore, che ti incantano anche mostrando solo l'idea che vorrebbero realizzare. La risolvono da soli, in certi momenti delicati. E poi posso aggiungerne anche un terzo, però: perché Rabiot è un centrocampista acuto, fisico, tecnico. Un leader".

63 anni, Carnevale ha vinto con la maglia del Napoli i primi due scudetti della storia del club, nel 1987 e nel 1990, oltre alla Coppa UEFA del 1989 e la Coppa Italia nel 1987. Un trofeo anche con la Roma, nel 1991. Con i giallorossi dal 1990 al 1993 ha raccolto 94 presenze, segnando 30 reti.