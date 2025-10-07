Da Thiago a Tudor è sempre pari, Corriere dello Sport in apertura: "Juve, quando riparti?"

"Juve, quando riparti?" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Da Thiago Motta a Igor Tudor, il pari in casa bianconera resta una moda. Due punti a partita: stessa media, il mercato non ha eliminato i difetti. Mancano qualità e un costruttore di gioco. Joao Mario bocciato, Yildiz e e Chico uniche luci per i bianconeri.

Il Sud in vetta - Roma e Napoli in testa: "Special Two", scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Conte e l'invenzione dei Fab Four per il quinto scudetto. Mai così Gasp: è la migliore partenza della sua carriera Domenica 30 novembre lo scontro diretto all'Olimpico.

Casa rossonera - "Leao divide il Milan". La missione di Allegri: adattamento difficile al ruolo di attaccante centrale per il portoghese, contro Juventus e Napoli ha deluso.