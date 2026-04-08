De Laurentiis carica gli azzurri. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Napoli da Scudetto"

"Napoli da Scudetto". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle dichiarazioni del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles. Il Napoli spera ancora di poter difendere il titolo di campione d'Italia e a sette giornate dalla fine è a -7 dall'Inter. Una piccola speranza c'è per gli azzurri, che dopo lo scontro diretto vinto contro il Milan faranno visita al Parma al Tardini. L'Inter, invece, sarà ospite del Como.

JUVENTUS - Primo piano dedicato anche alla Juve, alle prese con un nuovo infortunio di Dusan Vlahovic. L'attaccante si è fatto male contro il Genoa, rimediando una lesione al polpaccio. Stop di almeno tre settimane per il centravanti, che salterà gli scontri diretti contro Milan e Atalanta così come la sfida contro il Bologna. Vlahovic, quindi, dovrebbe rientrare soltanto contro il Verona.

SERIE A - Spazio dedicato anche alla Serie A, con un focus sulla Nazionale. Nella prima giornata che ha seguito il flop Mondiale, sono soltanto 64 i giocatori italiani scesi in campo come titolari su un totale di 220. Una percentuale del 70% di stranieri dal primo minuto, che secondo il quotidiano rappresenta uno scandalo e spiega numericamente la crisi della Nazionale italiana.