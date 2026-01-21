Dea, arriva l'Athletic Bilbao. L'Eco di Bergamo: "Atalanta, tre punti per gli ottavi"
"Atalanta, tre punti per gli ottavi": in occasione della prima pagina odierna, L'Eco di Bergamo dedica il titolo appena citato alla formazione nerazzurra. Questa sera è in programma la sfida di Champions casalinga contro l'Athletic Bilbao: con una vittoria, i ragazzi di Palladino avrebbero la certezza del pass diretto per gli ottavi di finale.
Il tecnico alla vigilia: "Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene. Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie e ciò dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita".
