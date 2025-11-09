Di Gregorio e Paleari protagonisti nel derby, Tuttosport apre: "Hanno vinto solo loro"
Sono i portieri Di Gregorio e soprattutto Paleari coloro i coloro i quali si sono maggiormente distinti nel derby. La sfida fra Juventus e Torino di ieri sera si è conclusa 0-0. Un punto a testa per Luciano Spalletti e Marco Baroni che proseguono le rispettive strisce positive di risultati. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Hanno vinto solo loro".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
