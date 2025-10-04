Domani Rabiot tornerà allo Stadium da ex, Corriere dello Sport apre: "Monsieur livello"
"Monsieur livello". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei perni del Milan di Massimiliano Allegri. Il giocatore ha seguito Allegri in rossonero diventando subito uno dei migliori in campo. Domani tornerà all'Allianz Stadium da ex contro la Juventus.
