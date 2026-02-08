Domani Roma-Cagliari, L'Unione Sarda titola: "Gaetano, eroe all'andata, ci riprova"
Impegno insidioso domani sera per il Cagliari. La squadra di Fabio Pisacane scenderà in campo all'Olimpico per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. Una partita difficile ma che i rossoblù vogliono cercare di portare a casa per conquistare punti necessari per la salvezza. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Domani alle 20.45 Roma-Cagliari. Gaetano, eroe all'andata, ci riprova".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
