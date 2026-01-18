Dopo la Coppa Italia è di nuovo Toro-Roma, La Repubblica (ed. Torino): "Oggi nuova sfida"
Dopo il successo granata all'Olimpico martedì scorso, Torino e Roma si affrontano nuovamente. Al "Grande Torino" la squadra di Marco Baroni sfiderà i giallorossi di Gian Piero Gasperini per cercare di conquistare tre punti importanti per la classifica. Questo il titolo dell'edizione torinese de La Repubblica: "Toro-Roma, oggi nuova sfida".
