Europa League, un altro derby. Il Corriere dello Sport apre su Roma-Bologna: "In & Out"

"In & Out". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'euroderby di Europa League tra Roma e Bologna. Appuntamento allo Stadio Olimpico, dove le due formazioni ripartiranno dall'1-1 dell'andata per il secondo atto del confronto. Una sfida equilibratissima, che sarà seguita da ben 64mila spettatori. Gasperini sfiderà Italiano in un vero e proprio spareggio per i quarti, dove l'italiana che avanzerà se la vedrà contro Aston Villa o Lille.

CONFERENCE LEAGUE - In primo piano pure la Conference League, dove la Fiorentina punta ad andare il più lontano possibile. I viola quest'oggi saranno ospiti del Rakow, avversaria che affronteranno dalle 18.45 nell'ottavo di ritorno. Lieve vantaggio per i gigliati, che dovranno difendere il 2-1 maturato all'andata per accedere ai quarti di finale, dove incontrerebbero una tra Crystal Palace o Aek Larnaca.

CHAMPIONS LEAGUE - In prima pagina c'è anche la Champions League, con la seconda sconfitta subita dall'Atalanta. La Dea è stata eliminata agli ottavi dal Bayern Monaco, che si è imposto per 4-0 nel ritorno disputato all'Allianz Arena. Un successo meno pesante rispetto all'andata, visto che i bavaresi si imposero 1-6 a Bergamo. Avanzano anche Liverpool, Atlético Madrid e Barcellona, che hanno avuto la meglio su Galatasaray, Tottenham e Newcastle.