Rossoblu al bivio Europa League. Il Corriere di Bologna in apertura: "A Roma c'è il destino"

"Il Bologna al bivio. A Roma c'è il destino". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che dedica ampio spazio alla sfida di Europa League che coinvolgerà rossoblu e giallorossi. Una gara da dentro fuori, visto che il primo atto dell'euroderby si è concluso in parità. Al Dall'Ara infatti una settimana fa Bologna e Roma non si fecero male, raccogliendo un pareggio dopo l'1-1 segnato dalle reti di Bernardeschi e Pellegrini.

Il Bologna quindi si gioca tantissimo nella notte dell'Olimpico, dove probabilmente i giallorossi potrebbero avere una spinta in più. Il tecnico Vincenzo Italiano alla vigilia del match ha allentato la pressione, dichiarando come la Roma sia molto più forte del Bologna, il cui obiettivo primario era passare i play-off. Gli emiliani però a questo punto sono chiaramente pronti a giocarsela, cercando una qualificazione ai quarti di finale contro Aston Villa o Lille.

L'allenatore è pronto a ripartire dal 4-3-3 visto già all'andata, sebbene ci siano parecchie modifiche. La prima riguarda il portiere, visto che Ravaglia prenderà il posto dell'infortunato Skorupski. Vitik prenderà il posto di Casale come centrale, agendo in coppia con Lucumì. A destra confermato Joao Mario, con Lykogiannis a sinistra al posto dello squalificato Miranda. In mezzo al campo Freuler, Pobega e Ferguson mentre in avanti confermato il tridente Bernardeschi-Castro-Rowe.