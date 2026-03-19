Boniek non ha dubbi, su La Stampa: "Yildiz avrebbe giocato anche nella mia Juve"
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L'ex Juventus e Roma Zbigniew Boniek ha rilasciato un'intervista a La Stampa, in edicola oggi, per parlare a tutto tondo del pianeta bianconero e della stagione che si sta avviando al tramonto, con 9 partite al termine del campionato. Con un grande attestato di stima per l'attuale numero 10: "Yildiz avrebbe giocato anche nella mia Juve", il titolo prescelto nella sezione interna e dedicata allo sport.
Dopodiché si è focalizzato sulla corsa per un posto in Champions: "Il Como gioca meglio di tutti. A Spalletti farebbe comodo Platini. Per la Roma scenderei in campo io", ha commentato Boniek.
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