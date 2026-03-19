L'Atalanta cede in Champions, L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Super Bayern"

"L'Atalanta cede 4-1 al super Bayern", la prima pagina de L'Eco di Bergamo di oggi a riflettere quanto accaduto ieri sera all'Allianz Arena. Nessuna speranza per i nerazzurri al ritorno degli ottavi di Champions League, la capolista di Bundesliga passa sopra con un poker (doppietta di Kane, Karl a segno e chiude Luis Diaz). Ai quarti di finale vanno i bavaresi, che se la vedranno a tu per tu con il Real Madrid di Mbappé.

Raffaele Palladino, allenatore della Dea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa post-sconfitta e uscita dalla Champions League: "Voglio ringraziare i ragazzi per il percorso che abbiamo fatto. Sapevamo che era una gara difficile: ci portiamo tanta esperienza. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte. Ho cercato la squadra e ho detto ai ragazzi di andare sotto il settore. I tifosi ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Abbiamo dato tutto".

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco ha detto invece: "Ho molta fiducia nei miei ragazzi. L'anno scorso siamo arrivati ai Quarti e c''erano anche tanti infortunati: contro l'Inter potevamo raggiungere la semifinale. Siamo migliorati molto, speriamo di dimostrare questa grandezza, ma la Champions è un torneo di alto livello".