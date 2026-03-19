Atalanta stesa anche al ritorno dal Bayern, QS in prima pagina: "Arrivederci Champions"

L'eliminazione era praticamente annunciata, l'Atalanta è volata a Monaco di Baviera per un ultimo ballo in Europa prima di salutare la Champions League a tutti gli effetti. "Arrivederci Champions", il titolo affranto del Quotidiano Sportivo. Bayern Monaco formato schiacciasassi anche al ritorno degli ottavi e un 4-1 che va a infierire sul risultato dell'andata (6-1) e certifica senza dubbio la qualificazione ai quarti di finale. Al prossimo turno i bavaresi incontreranno il Real Madrid, che ha eliminato Guardiola.

"È l'Olimpico a decidere", l'apertura di spalla a destra. Questa sera intanto almeno una tra Roma e Bologna volerà ai quarti di Europa League: lo decideranno i 90 minuti che si giocheranno sul campo della Capitale, ripartendo dall'1-1 siglato all'andata e che lascia tutto pericolosamente aperto.

"L'Inter sorride", il titolo in taglio basso. La notizia arrivata ieri ad Appiano Gentile fa sorridere i nerazzurri: niente Nazionale per Lautaro Martinez a fine mese. Il capitano argentino salterà gli impegni con l'Albiceleste di Scaloni e resterà a Milano, per recuperare appieno le energie per il rush finale della stagione.