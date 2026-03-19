All'Olimpico si gioca l'euroderby. Il Romanista in prima pagina: "Si muove la città"

"Si muove la città". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sull'euroderby di Europa League tra Roma e Bologna. Grande attesa per il secondo atto del confronto tra le due italiane, che all'andata non si sono fatte male: si riparte dall'1-1 del Dall'Ara, segnato dalle reti di Bernardeschi per i rossoblu e Pellegrini per i giallorossi. Un vero e proprio spareggio con vista quarti di finale, dove la vincente affronterà l'Aston Villa o il Lille, anche se gli inglesi al momento godono di un leggero vantaggio grazie allo 0-1 maturato in Francia.

Gasperini ripartirà dal 3-4-1-2, confermando El Shaarawy in attacco in coppia con Malen. Dietro le due punte invece dovrebbe agire Cristante, con Pellegrini che con ogni probabilità partirà dalla panchina. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Manu Koné, non al meglio. Qualora il francese dovesse farcela farà coppia in mezzo al campo insieme a Pisilli, in caso di forfait invece Cristante verrebbe arretrato, dando spazio a Pellegrini come trequartista.

Dubbi che verranno sciolti soltanto oggi dal Gasp, che sulle corsie conferma Celik e Wesley. In porta inamovibile Svilar, davanti a cui agirà il trio difensivo guidato da Ndicka e completato da Mancini e Mario Hermoso. Una Roma che non nasconde le proprie ambizioni e che punta con forza a un grande obiettivo come l'Europa League, la cui conquista passa specialmente dal derby di questa sera.