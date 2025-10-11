Festival dello Sport a Trento, Corriere della Sera: "Cairo ai giovani: 'Seguite le passioni'"

"Cairo ai giovani: 'Seguite le passioni'" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. In corso di svolgimento il Festival dello Sport a Trento. Tra i protagonisti anche Urbano Cairo, patron del Toro.

"Essere a Trento è sempre un grande momento e una grande emozione, è qualcosa di speciale perché sei in una città che è luogo di aggregazione di sportivi del passato e del presente e di tanta gente che ama lo sport. E poi c'è il tema dell'internazionalità del Festival, lo scorso anno abbiamo avuto 100 milioni di stream views. Abbiamo visto i campioni che ci sono, è una bellissima edizione" le sue parole.

Si aspettava un avvio diverso per il suo Torino? "Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l'atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell'ultima partita finita purtroppo col pareggio finale che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati. Sono fiducioso, Baroni sta lavorando con impegno