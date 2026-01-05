Gasperini torna a Bergamo e sbanda, Il Romanista: "Rialziamoci". Ma è emergenza a Lecce

La sconfitta di misura trovata a Bergamo, alla New Balance Arena, dalla Roma del grande ex Gasperini - al ritorno nell'arena nerazzurra dopo anni di mandato da allenatore - lascia dolore tra i giallorossi e due squalifiche rimediate da Gianluca Mancini e Mario Hermoso (ammoniti): entrambi i difensori non ci saranno alla prossima partita di campionato contro il Lecce, perciò il tecnico di Grugliasco dovrà inventarsi qualcosa. Tenendo conto anche dell'assenza di 'Ndicka, in Coppa d'Africa. "Rialziamoci", il suggerimento lanciato da Il Romanista, in prima pagina.

La trasferta al Via del Mare contro Di Francesco e i pugliesi è domani e Gasperini cerca soluzioni: servono vittorie e punti per non perdere il duello con la Juventus per un posto in Champions League. Intanto oggi il mercato potrebbe prendere una direzione forte dalle parti della Capitale, "Raspa-day" annuncia il quotidiano giallorosso: oggi l'attaccante italiano risponderà all'offerta recapitata dalla Roma e deciderà se lasciare momentaneamente l'Atletico Madrid per fare ritorno in Italia.