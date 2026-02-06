Impresa della Dea, il Corriere dello Sport: "La Juve crolla, Atalanta in semifinale"
"La Juve crolla, Atalanta in semifinale": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Coppa Italia: a Bergamo finisce 3-0. Traversa di Conceicao, gol di Scamacca (rigore), Sulemana e Pasalic. Adesso Palladino aspetta il Bologna o la Lazio. Nell'altro quarti di finale, infine, in campo Napoli e Como.
"Totti torna alla Roma" è un altro titolo presente oggi nella prima pagina del quotidiano. Parole di Claudio Ranieri, che prosegue così: "I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma: è una parte del club giallorosso”.
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
