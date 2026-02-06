La Dea affonda la Juve, La Repubblica in apertura: "Fuori dalla Coppa Italia"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Repubblica, con il seguente titolo in taglio alto: "La Dea affonda la Juve: fuori dalla Coppa Italia". Grande impresa dunque dell'Atalanta, vittoriosa per 3-0. Apre il tris Scamacca su rigore, poi lo completano Sulemana e Pasalic nella ripresa. In semifinale, i nerazzurri troveranno una tra Bologna e Lazio.

Le parole di Spalletti dopo il fischio finale: "Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara".