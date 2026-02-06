Nerazzurri avanti in coppa, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta vola in semifinale"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il seguente titolo: "L'Atalanta vola in semifinale". Grande impresa della squadra di Palladino, che nel match di Coppa Italia andato in scena ieri ha battuto la Juventus con un netto 3-0. In gol Scamacca, Sulemana e Pasalic, ora c'è da attendere l'esito di Bologna-Lazio per conoscere l'avversaria.
Palladino nel post gara: "Oggi bisogna solo che fare i complimenti ai ragazzi che hanno affrontato una grande squadra con un grande allenatore come Spalletti. La nostra è stata una partita tanto perfetta quanto coraggiosa. I tre dietro hanno fatto un grande lavoro così come in tutti i ruoli: siamo stati cinici. Bravi tutti, anche ai subentrati. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.