La Juventus cade contro l'Atalanta, La Stampa titola: "Addio alla Coppa Italia"

Scamacca, Sulemana e Pasalic condannano la Juventus, eliminata dalla Coppa Italia ieri a Bergamo con il netto 3-0 dell'Atalanta, ora in semifinale contro la vincente di Bologna-Lazio. "La Juve cade a Bergamo, addio alla Coppa Italia", titola oggi La Stampa nel box proposto nel taglio alto in prima pagina.

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato così il ko di Bergamo in conferenza stampa: "Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara. Non abbiamo avuto cura degli equilibri. Il disordine ci è stato fatale: serve equilibrio di squadra, aspetto su cui l'Atalanta ha fatto molto bene. Ci siamo persi molto in certe azioni. Mercato? Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo".