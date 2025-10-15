Un doppio Retegui basta per i playoff e su la Repubblica si legge: "L'Italia secondo Mateo"

Conviene toccare ferro, visti i precedenti con Svezia e Macedonia del Nord, ma i presupposti sembrano migliori: la vittoria con Israele, che ieri ha garantito aritmeticamente i playoff di marzo (solo la matematica tiene aperto il discorso del primo posto), è la quarta su quattro con Gattuso ct ed è arrivata dopo una partita di indubbia sostanza, in cui la Nazionale ha anche sofferto e non si è vergognata di difendersi ogni tanto come ai vecchi tempi, con rinvii spicci e Donnarumma perfetto, altro che papera di Tallinn. Non avere preso gol, dopo i quattro subiti a settembre a Debrecen, è certamente un progresso.