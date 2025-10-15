L'Italia batte Israele e conquista i playoff, il Corriere della Sera: "Doppio Retegui"

"L'Italia batte Israele e conquista i playoff" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri sera degli azzurri. La Nazionale fatica per un'ora contro Israele, ringrazia due volte Donnarumma e due volte Retegui, legittimando con un finale in crescendo, nel quale Mancini segna il 3-0 di testa nel recupero, la qualificazione aritmetica ai playoff (26 e eventualmente 31 marzo) per la qualificazione al Mondiale. Dopo due spareggi persi, la strada è ancora lunga e nessuno può sapere davvero dove porterà, anche se l'ottimismo è obbligatorio, per scacciare i fantasmi del passato.