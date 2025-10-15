Guerriglia a Udine, il Messaggero Veneto: "Scontri e feriti. L'Italia vince in un clima surreale"

"Il corteo, poi scontri e feriti". È questo il titolo di apertura scelto oggi dal Messaggero Veneto, all'indomani dei tafferugli esplosi ieri a Udine a margine della partita tra Italia e Israele, vinta 3-0 dagli azzurri in uno stadio per gran parte vuoto. Dopo una lunga parte di corteo pacifica a sostegno della Palestina, una frangia di estremisti si è invece resa protagonista di violenti scontri con le forze dell'ordine: volano petardi e lacrimogeni, mentre la polizia ricorre anche agli idranti. Feriti anche due giornalisti e, stando a quanto riferito dall'ANSA, sarebbero almeno 15 le persone trattenute negli uffici della Questura di Udine.

Il quotidiano veneto si concentra poi anche sulla partita e su uno stadio lasciato semi deserto per protesta: "Gli azzurri vincono 3-0 in un clima surreale. Spalti semivuoti e senza bambini. Fischiato l'inno degli ospiti".